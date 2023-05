VDL in zee met Toyota: ombouw vrachtwagens voor waterstofgebruik

De bedoeling is dat tot eind van dit jaar in een soort proef vijf vrachtwagens worden omgebouwd met de intentie om daarna de productie op te schalen. De samenwerking tussen de twee heeft tot doel de emissieverlaging van het wegtransport te versnellen en voor Toyota om in 2040 uiteindelijk volledig CO2-neutraal te zijn.

Waterstof speelt voor Toyota een belangrijke rol. Met vrachtwagens op waterstof kunnen zwaardere ladingen worden vervoerd en tanken gaat even snel als bij diesel. „Zware vrachtwagens zullen een belangrijke pijler blijven binnen onze multimodale strategie, en de introductie van emissievrije vrachtwagens, uitgerust met onze Toyota-brandstofcelmodules, zal een grote impact hebben op de algehele koolstofreductie van onze logistiek”, aldus Leon Van Der Merwe, vice president toeleveringsketen Toyota Motor Europa.

Boten, treinen en bussen

Dit nieuwe vrachtwagenproject is een van de vele projecten die Toyota onlangs heeft uitgevoerd met meerdere partners, waaronder die voor lichte bedrijfsvoertuigen, boten, treinen en bussen, met als doel de overgang naar een waterstofeconomie te versnellen.

VDL stelt dat deze samenwerking met Toyota erg belangrijk is, omdat die ’het bedrijf in staat stelt activiteiten op het gebied van waterstofaandrijvingen uit te breiden’. Het onderdeel VDL special vehicles maakt onder meer aandrijflijnen en chasis voor vrachtwagenfabrikanten als Daf en levert technologie voor legervoertuigen.