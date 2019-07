Zzp’ers drijven groei ondernemingen

De KvK registreerde in het eerste halfjaar van 2019 11% meer starters, 6% minder stoppers en 1% meer faillietverklaringen dan in het eerste halfjaar van 2018.

De groei van het aantal starters komt vooral door startende fulltime en parttime zzp’ers: er waren 8% meer fulltimers en 25% meer parttimers dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. Een parttime zzp’er is een zzp’er die bij zijn inschrijving in het Handelsregister heeft aangegeven dat hij minder dan 15 uur per week in zijn onderneming steekt. Het aantal mkb’ers groeide met 604 tot in totaal 442.529 ondernemingen.

De meeste starters beproeven hun geluk in de detailhandel (+43%) en horeca (+22%). In de sector detailhandel valt op dat het aantal startende parttimers met 92% toeneemt in het afgelopen halfjaar ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Deze parttimers kiezen vaak voor internetdetailhandel.