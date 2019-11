Beyond Meat maakt omzetsprong

Beyond Meat boekte in het voorbije kwartaal 250% omzet in vergelijkimg met dezelfde periode vorig jaar naar $92 miljoen.

Daarnaast gaf het bedrijf aan dat de opbrengsten over het gehele jaar zullen stijgen tussen de $265 miljoen en $275 miljoen, terwijl in juli nog $240 miljoen werd voorzien.

De nettowinst kwam uit op $4,1 miljoen. Dat was nog een min van 9,3 miljoen dollar een jaar eerder. Het bedrijf verkoopt steeds meer vleesvervangende producten via grote fastfoodketens en in gewone supermarkten. Beyond Meat gaf wel meer uit aan bijvoorbeeld productiecapaciteit, ontwikkeling en onderzoek, plus ook marketing.