Limburg is kampioen coronasteun

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Noord-Holland en Zuid-Holland staan op plaats 2 en 3. In de drie noordelijke provincies hebben verhoudingsgewijs de minste bedrijven steun gekregen. In Groningen, Friesland en Drenthe lag het percentage onder de 40.

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken in kaart gebracht hoe de steun is verdeeld. Daarbij is naar de drie grootste regelingen gekeken: de loonsteun (NOW), de tegemoetkoming in de vaste lasten (TOGS) en uitstel van belastingen. Eenmanszaken en zzp’ers zijn in dit onderzoek nog buiten beschouwing gelaten.

Toen Nederland medio maart in lockdown ging, kwam het kabinet al vrij snel met steunmaatregelen. De loonsteun is bedoeld voor alle bedrijven die 20% of meer omzetverlies leden. De tegemoetkoming in de vaste lasten is voor specifieke sectoren die getroffen werden door de lockdown en later geraakt werden voor beperkende maatregelen. Uitstel van belasting is een generieke regeling.

Van alle bedrijfstakken is de horeca veruit de grootste gebruiker van steun. Maar liefst 86,6% van de horecaondernemers heeft een of meer steunregelingen aangevraagd. Op nummer twee staat ’overige dienstverlening’, waaronder kappers en schoonheidssalons vallen, met 67,9%.

In de bedrijven die loonsteun kregen werken in totaal 2,6 miljoen mensen. Daarmee werd het salaris van circa 30% van alle werknemers in Nederland via de steunregeling deels doorbetaald.