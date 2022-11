IMF-baas waarschuwt voor rivaliteit tussen China en VS

Dat zei de baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Georgieva in een interview met de Washington Post.

"Ik heb de eerste Koude Oorlog meegemaakt aan de andere kant van het IJzeren Gordijn. En ja, het is daar behoorlijk koud," zei Georgieva, die geboren en getogen is in Bulgarije, in het interview. "En een tweede Koude Oorlog voeren voor nog een generatie is zeer onverantwoordelijk."

President Joe Biden heeft nog geen oplossing gevonden voor het beleidsvraagstuk rond de door zijn voorganger ingestelde heffingen op Chinese spullen. Deze hebben Amerikaanse importeurs al miljarden dollars gekost. "Het is belangrijk om zorgvuldig na te denken over acties en wat ze kunnen uitlokken voor tegenacties. Als de geest eenmaal uit de fles is, is het moeilijk om hem er weer in te stoppen," zei Georgieva over de acties uit het Trump-tijdperk.

Taiwan

Het team van Biden zocht maandenlang naar manieren om de kosten van de heffingen op Chinese importen te verminderen. Ook in een poging om de inflatie te drukken. Door de militaire oefeningen van China rond Taiwan, dat door Beijing als een afvallige provincie wordt beschouwd, vroeg de regering-Biden zich af of sommige van de heffingen wel geschrapt moeten worden. Volgens ingewijden zou door die actie van China zelfs nagedacht worden over extra maatregelen.

Beijing kwam met grootscheepse oefeningen kort nadat de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi een bezoek had gebracht aan de Taiwanese hoofdstad Taipei. Sinds dat bezoek heeft China zijn militaire activiteiten in de buurt van Taiwan voortgezet. Bijna dagelijks steken Chinese gevechtsvliegtuigen de gevoelige middenlijn in de smalle Straat van Taiwan over.

Cyberspionage

De verhouding tussen de twee grootste economieën ter wereld zijn de laatste jaren gespannen geraakt door verschillende kwesties. Naast de heffingen en de situatie rond Taiwan zijn er ook spanningen over intellectuele eigendom, cyberveiligheid, de opheffing van de autonomie van Hongkong en de oorsprong van de uitbraak van het coronavirus.