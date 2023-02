Al jaren populair: ’Naarden The Art Fair ons leven’

„We begonnen in 1998 met een 35-tal kunst en antiekhandelaren in de kerk”, vertelde Johan vlak voor de opening van de beurs, die nog tot en met zondag is geopend. „In de loop der jaren zijn er extra paviljoens bijgekomen tot het maximum haalbare, vanwege de grote belangstelling van galeries.”

Nog steeds is de Art Fair een van de sfeervolste kunstbeurzen van Nederland, met galeries als Warnars&Warnars en Art Deco Kooymans.

Burgemeester Han ter Heegde van het pittoreske, eeuwenoude stadje opende het festijn, dat vanwege corona twee jaar niet door kon gaan.

Geluksgevoel

„We hebben een moeilijke periode achter de rug, waarbij we op onszelf waren teruggeworpen en er weinig ruimte was voor kunst, cultuur, ontmoetingen en al die mooie dingen die het leven kleur geven”, sprak de burgervader. „Wat hebben we dat gemist en wat zijn we blij dat er nu weer ruimte is voor zaken die ons verrassen, ontroeren of een geluksgevoel geven. Al 25 jaar kleurt kunst op Naarden The Art Fair ons leven.”

Lijdensweg

Directeur Ellen Snoep van de Grote Kerk, waar vorig jaar na twee jaar stilte weer de Mattheus Passion werd opgevoerd, genoot van de beurs in haar godshuis, waarvan het 500 jaar oude, met 22 panelen van Christus’ lijdensweg beschilderde houten plafond wordt gerestaureerd.