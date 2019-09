Britse pond zakt verder weg om Brexit-onrust

Ⓒ AFP

LONDEN (ANP) - Het Britse pond sterling is dinsdag verder weggezakt ten opzichte van de dollar. De daling volgt op de belofte van premier Boris Johnson om snel verkiezingen uit te schrijven op het moment dat hij later op dinsdag een belangrijke stemming in het parlement verliest. Voor het eerst sinds januari 2017 is het pond minder dan 1,20 dollar waard.