Dagje kantoor begint met temperatuurcheck

Tribes gaat in al zijn 23 locaties in Nederland, België en Duitsland het coronaproof kantorenconcept invoeren, laat het van oorsprong Nederlandse kantorenbedrijf dinsdag weten. De kantoren moeten binnen een maand worden omgevormd tot zogeheten ‘Blue Zone Offices’.

Bij de ingang komen thermische camera’s. „Wie koorts heeft, kan helaas niet naar binnen. Het is een vervelende boodschap, maar op die manier houden we enkel gezonde mensen binnen en dat is belangrijk om de verspreiding tegen te gaan”, zegt medeoprichter Eduard Schaepman.

In de vestigingen komen verder automaten met mondkapjes, handschoenen en desinfecterende gel. Onderdeel van de aanpak zijn verder speciale eenrichtingspaden, plexiglazen afscheidingen, afgeschermde werkplekken en minder flexibele werkplekken per vestiging.

De Tribes-vestiging aan de Amsterdamse Zuidas is dinsdag al geopend als eerste Blue Zone Office, aldus de kantorenverhuurder. Schaepman verwacht veel interesse, ondanks de sterke afkoeling van de economie. „Iedereen zoekt nu naar veilige kantoorruimte. Wij hebben een totaaloplossing gerealiseerd waarmee we veilig aan het werk kunnen”.

Ook de ventilatie is aangepast. „Als de temperatuur laag is en de luchtvochtigheid hoog, blijkt het virus volgens de deskundigen veel minder snel om zich heen te grijpen.”

In de vestigingen worden ook sportruimtes ingericht. „Nu de sportscholen dicht zijn, is het van belang toch je gezondheid op peil te houden. Daarom hebben we op elke locatie een sportruimte ingericht. Daar staat onder meer een smart mirror: een slimme spiegel waarbij je met een virtuele personal trainer een fitness- of kickboxtraining kunt doen”, aldus Schaepman.