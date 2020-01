Topman Goldman Sachs in actie bij Super Bowl als DJ D-Sol

Solomon zal actief zijn bij de party van het Amerikaanse tijdschrift Sports Illustrated dat nauw verbonden is aan de NLF, de organisator van de Super Bowl, de belangrijkste wedstrijd bij het Americain Football.

Solomon is allesbehalve de klassieke bankier. Beeldbepalend was zijn entree na de onder zijn leiding geslaagde beursnotering van Luluemon-sport- en yogakledingbedrijf in 2007 gehuld in trainingsbroek en blazer, een kleine schok voor de standaard in maatwerk gehulde collega’s.

De Super Bowl is het best bekeken programma op de Amerikaanse televisie. Een reclame van dertig seconden rond de wedstrijd kost zo’n 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro).