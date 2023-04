Beleggen nog steeds hoge drempel bij vrouwen: ’Bijna de helft begint er niet aan’

Ruim vier op de tien Nederlandse vrouwen ontbreekt het aan zelfvertrouwen om te beleggen, terwijl dit voor slechts een kwart van de mannen geldt. Ook schatten vrouwen hun financiële kennis lager in dan mannen. Terwijl ruim twee op de vijf van de mannen zeggen veel kennis in huis te hebben, geldt dit voor maar 27% van de vrouwen. Het gevolg is dat vooralsnog veel minder vrouwen (23%) dan mannen (39%) beleggen.

Zenuwachtig

Voor ruim vier op de tien vrouwen geldt dat zij financiële beslissingen, zoals het starten met beleggen, zo lastig vinden, dat ze er liever helemaal niet aan beginnen. Dit geldt daarentegen voor één op de drie mannen. Ruim een derde van de vrouwen zegt zo’n besluit vanwege een gebrek aan kennis liever voor zich uit te schuiven, terwijl dit bij een kwart van de mannen het geval is. Relatief veel vrouwen (29%) geven bovendien aan nerveus te worden wanneer zij grote financiële beslissingen moeten nemen.

Ook bij meer algemene onderwerpen die invloed kunnen hebben op hun financiële situatie - zoals geopolitieke en economische ontwikkelingen - geven vrouwen minder vaak dan mannen aan over veel kennis te beschikken. Meer vrouwen (36%) dan mannen (25%) zeggen financiële onderwerpen lastig te vinden. 40% van de Nederlanders denkt dat mannen meer kennis over financiën hebben. Slechts 5% denkt dat vrouwen hierover meer kennis in huis hebben.

Significante verschillen

Er blijken verder significante verschillen in hoe mannen en vrouwen risico’s inschatten. Zo schat bijna een kwart van de mannelijke beleggers de kans dat zij hun belegde vermogen verliezen gering in, terwijl dit bij slechts 16% van de vrouwen het geval is. Bovendien zijn er meer mannen dan vrouwen die vinden dat beleggen ook met weinig kennis van zaken mogelijk is.

„Vrouwen zijn over het algemeen risicobewust, maar bij de juiste uitleg en voorbeelden van mogelijke risico’s van een financieel adviseur zijn zij - net als mannen - bereid deze te accepteren. Ze voelen zich echter niet gehoord of gekend en worden vaak afgeschrikt door het vakjargon”, zegt Judith Sanders, beleggingsstrateeg van ABN Amro.

Zowel mannen als vrouwen beschouwen de financieel specialist als belangrijkste informatiebron. Vrouwen (41%) raadplegen vaker dan mannen (30%) hun sociale omgeving. Daarnaast gebruikt bijna een kwart van de vrouwen social media om zich over financiële zaken te informeren, terwijl dit voor 18% van de mannen geldt.