Beursblog: AEX beperkt verlies dankzij Unilever

Door Johan Wiering

Gelet op de stevige dalingen op Wall Street vrijdagavond, valt het openingsverlies voor de AEX alleszins mee. Dit is te danken aan de prachtige plus voor zwaargewicht Unilever, nu zich een activistische aandeelhouder heeft gemeld. Philips zakt in reactie op zijn definitieve jaarcijfers.