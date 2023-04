Shell schroeft handel in gas fors op

Het levert volgens voorlopige cijfers een olie-equivalent van 930.000 tot 970.000 vaten per dag, tegen vorig jaar een maximum van 910.000 vaten en in het sterke vierde kwartaal 917.000 vaten.

De productie van vloeibaar gemaakt gas (lng) is op jaarbasis fors opgevoerd naar tussen 7,7 en 8,3 miljoen ton (2022: 7-7,4 miljoen ton). Shell wijst hiervoor in zijn donderdag verschenen update naar herstel van het grote gasplatform Prelude, dat vorig jaar nog veel uitval in productie kende door storingen. De definitieve cijfers komen op 4 mei.

De aangepaste inkomsten liggen bij afgegeven bandbreedte van $1,2 tot $1,6 miljard boven die van vorig jaar.

Bij de divisie upstream (exploratie en winning) meldt Shell een lichte achteruitgang. Verdiensten liggen er in lijn met die van het eerste kwartaal van vorig jaar. Bij zijn chemische productie drukt de vertraging bij Shell Polymers Monaca op de geleverde capaciteit.

’Significant beter’

Bij het onderdeel Trading & Optimization meldt ceo Wael Sawan een ’significant’ beter resultaat dan in het zeer winstgevende vierde kwartaal van 2022.

Shell ziet grote volatiliteit in de markt, die mogelijk een groter beslag op werkkapitaal nodig maken.

Het kleine onderdeel hernieuwbare producten en Energy Solutions levert tot $0,7 miljard op, tegen $0,3 miljard in het voorgaande kwartaal.

Dat meldt het energieconcern donderdag in een toelichting op zijn eerstekwartaalcijfers. In de eerste drie maanden van 2022 verdiende Shell nog $9,13 miljard, na $3,2 miljard in hetzelfde kwartaal in 2021. Aan gasverkopen verdiende Shell destijds $4,1 miljard, de divisie upstream bracht $3,5 miljard opbrengsten. Shell kijkt zelf ook naar de operationele vrije kasstroom, die over het eerste kwartaal van 2022 uitkwam op $14,8 miljard.

In de resultaten zitten ook de gevolgen van de afbouw van het belang van Shell in Rusland. Het bedrijf trekt zich vanwege de oorlog in Oekraïne uit het land terug. Het rekende eerder op een kostenpost van $4 tot $5 miljard, waarvoor het een voorziening van $3,9 miljard nam.

Duurzame investeringen

Shell boekte in het vierde kwartaal van 2022 een recordwinst van $9,8 miljard. Die leunde vooral op herstel van de winst uit de handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng). In de energiecrisis in Europa liep die winst op naar $6 miljard. Shell boekte een jaarwinst van $39,9 miljard, waarmee het concern het oude record van 2008 van $31 miljard overtrof.

Uit het jaarverslag van Shell blijkt dat het concern nog steeds sterk leunt op inkomsten uit olie en gas. Van de totale omzet van $381 miljard is volgens nieuwe Europese normen voor 0,2% duurzaam, rond $750 miljoen groot. Van alle investeringen voldoet rond 10% bij Shell aan die groene norm. Volgens Shell geeft dat geen compleet beeld van wat het in duurzame activiteiten steekt.