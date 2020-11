Deze tophacker gaat aan de slag bij Twitter

Zatko heeft al een lange loopbaan achter de rug onder meer als prominent lid van een denktank voor hackers, waar hij bekend stond onder de naam ’Mudge’.

In zijn functie bij Twitter kan Zatko een rol gaan spelen bij het aanpakken van misbruik en manipulatie op het platform. Eerder was de techneut onder meer nog actief bij zoekgigant Google.

In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen had Twitter zijn beleid voor gebruikers al aangescherpt. Een aantal prominente politieke kopstukken, waaronder president Trump kreeg bij een aantal Twitter-berichten al de mededeling te zien dat de boodschap betwistbaar is.