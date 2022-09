Gasprijs daalt flink door energiemaatregelen landen

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs zakte de gasprijs met ruim 7 procent naar 174 euro per megawattuur. Vorige week schoot die nog even omhoog tot 222 euro per megawattuur na de onthulling van het plan van de Europese Commissie om in te grijpen op de energiemarkt.

Daarbij werd het idee van een prijsplafond voor gas op de lange baan geschoven. Ondanks de daling is de gasprijs nog steeds ruim zeven keer hoger dan het gemiddelde voor deze tijd van het jaar.

Volgens het plan van de Europese Commissie mogen bedrijven die stroom opwekken zonder het dure gas, bijvoorbeeld met windmolens, kolen- of kerncentrales, straks niet meer dan 180 euro per megawattuur verdienen. Alles wat ze meer innen dan dat moet worden afgeroomd.

Overnames

Ook moeten de EU-landen een 'solidariteitsbijdrage' gaan heffen bij olie- en gasbedrijven die overwinsten boeken door de hoge gasprijs. Volgens Brussel kan daarmee tot 140 miljard euro worden opgehaald bij energiebedrijven om huishoudens en het bedrijfsleven te helpen.

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en andere landen geven daarnaast vele miljarden uit om hun afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen, lokale energiebedrijven te redden en de energieprijzen te beperken. Het besluit van de Duitse overheid om de Duitse tak van de Russische olieproducent Rosneft onder staatstoezicht te stellen kan worden gezien als een eerste stap van het land om de energiezekerheid te versterken.

Zo is de Duitse regering ook van plan de drie grote gasimporteurs Uniper, VNG en Securing Energy for Europe (SEFE) over te nemen.

Frankrijk is van plan om de stijging van de energieprijs voor huishoudens te beperken tot 15 procent. Die stap kost de overheid 16 miljard euro in 2023.

Winterniveau

De Britse regering werkt aan een plan om de energierekening voor bedrijven te halveren. Dat plan is onderdeel van een steunpakket van 40 miljard pond (krap 46 miljard euro) waar premier Liz Truss momenteel de laatste hand aan legt.

Naarmate het winterseizoen nadert houden energiehandelaren ook de voorraden in de gaten. Volgens Gas Infrastructure Europe zijn de Europese gasopslagen voor ongeveer 86 procent gevuld. Dat is iets meer dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Het opslagniveau in Duitsland bedraagt 90 procent.

