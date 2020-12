Verzekeraars onder vuur om investeren in wapens

Dat meldt de Eerlijke Verzekeringswijzer op basis van onderzoek naar de beleggingen van de negen grootste verzekeraars in Nederland.

Er werd naar veertien bedrijven gekeken die de afgelopen jaren wapens of militaire goederen leverden aan landen als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, beide betrokken bij de oorlog in Jemen. Allianz investeerde het meest in alle bedrijven: 3,8 miljard euro. Aegon belegde in dertien bedrijven bijna 1,1 miljard euro. NN investeerde iets meer dan 100 miljoen euro in zes bedrijven. Achmea en Vivat staken veel kleinere bedragen in één bedrijf. ASR, CZ, Menzis en VGZ investeerden volgens het onderzoek niet in de wapenleveranciers.

Militaire voertuigen en vliegtuigen

In het rapport worden ook militaire voertuigen of vliegtuigen als wapens meegerekend. Het meest werd er geïnvesteerd in Boeing, General Electric en United Technologies. De laatste twee maken en onderhouden motoren voor gevechtsvliegtuigen. Boeing produceert verschillende wapensystemen, van gevechtsvliegtuigen tot bommen.

De Eerlijke Verzekeringswijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Het initiatief maakt het beleggingsbeleid van grote verzekeraars in Nederland inzichtelijk.

Controversiële wapens

Aegon en NN laten weten niet te beleggen in bedrijven die actief zijn met controversiële wapens zoals bijvoorbeeld clustermunitie en kernwapens of bedrijven die wapens leveren aan landen waarvoor een wapenembargo geldt van de VN-Veiligheidsraad, de VS of de EU. Volgens de verzekeraars gelden strikte regels rond deze beleggingen en worden alle investeringen vooraf gescreend.

Allianz wijst erop dat het onderzoek is gericht op de wereldwijde investeringen van de verzekeraar. Het Nederlandse premiegeld dat is geïnvesteerd in de betreffende bedrijven is verwaarloosbaar. Het leeuwendeel vloeit voort uit de activiteiten van Allianz als internationale vermogensbeheerder. In die rol voert Allianz de beleggingskeuzes van andere professionele partijen uit.

Punt van discussie

Het Verbond van Verzekeraars herkent zich niet in de conclusie van de Eerlijke Verzekeringswijzer. „De bedragen die de onderzoekers noemen hebben geen betrekking op de premies van Nederlandse verzekerden, terwijl de Eerlijke Verzekeringswijzer zich met haar publicaties wel richt op Nederlandse consumenten.” De methode van onderzoek is al langere tijd een punt van discussie tussen de partijen. Ze zijn in overleg om samen te kijken naar verbeteringen van de onderzoeksmethodiek, aldus een verklaring.