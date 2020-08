Turkije vindt mega-gasbel

De gasbel zou de Turkse economie zeker twintig jaar kunnen voorzien van voldoende brandstof. De nieuwe voorraad zou bovendien een forse inkomstenbron kunnen worden voor de Turkse staatskas.

In reactie op de bevestiging gingen de aandelen van Turkse energiebedrijven op de beurs omhoog. Ook de Turkse lira-munt veerde tegen andere valuta op.

De gasvondst door het boorschip Fatih, dat sinds juli peilingen deed, werd afgelopen dagen al door twee bronnen gemeld, maar is vrijdag door Erdogan als ’goed nieuws’ bevestigd. Hij kondigde een ’nieuwe periode’ in de geschiedenis van Turkije aan.

Turkije is voor veel van haar energie afhankelijk van het buitenland. Vorig jaar werd voor $41 miljard geïmporteerd uit Rusland en Iran.

Miljarden voor exploratie nodig

Het gaat bij deze vondst volgens de berichten om in ieder geval 800 miljard kubieke meter gas voor de kust in de door de Turkse staat uitgegeven exploratiezone Tuna-1, rond 150 kilometer offshore in de Zwarte Zee.

Dat gas is nog niet snel boven water: het zou zeven tot tien jaar vergen om de gasbel aangesloten te krijgen op het netwerk naar de kust. De kosten om het gas te winnen zouden tot $3 miljard kunnen oplopen, volgens schattingen van energie-experts.

Afgelopen dagen kwam het tussen Griekse en Turkse oorlogsschepen tot een confrontatie: een Turks fregat dat op de Middellandse Zee een Turks onderzoeksschip begeleidde werd geraakt. De Grieken betwisten de rechten van Turkije tussen Kreta en Cyprus om naar olie en gas te zoeken.