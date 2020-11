Kerstkaarten met strafporto door fout PostNL

Dat bevestigt PostNL. De kerstkaart is goedkoper dan een reguliere postzegel voor een brief tot 20 gram. Een gewone postzegel kost 91 cent, een kerstzegel 86 cent. „Vorige week moesten de machines aangepast worden op het tarief van de kerstpost. Dat was nog niet gebeurd, maar inmiddels verholpen”, zegt een woordvoerder van PostNL.

Overgebleven kerstzegels kunnen gedurende het hele jaar nog worden gebruikt, maar dan moet er wel bijgeplakt worden. „Klanten kunnen eventueel bezwaar maken tegen de strafporto op onze website”, aldus de zegsvrouw.

Tijdige bezorging

PostNL maakt vooruitlopend op de drukte voor kerst zijn brievenbussen vaker leeg. Zo zal het postbedrijf ook weer op zondag een rondje langs de oranje brievenbussen maken. Ook zullen postbodes vaker op pad gestuurd om alle kerst- en nieuwjaarswensen tijdig te bezorgen.

PostNL is naar eigen zeggen goed voorbereid op de grote decemberdrukte qua post. In de decembermaand wordt bijna een kwart van het jaartotaal aan brieven bezorgd.