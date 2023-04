Wereldbank weer positiever over economische groei

President van de Wereldbank David Malpass ziet het niet negatief in. Ⓒ Getty Images

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Wereldbank is iets optimistischer geworden over de economische groei wereldwijd voor dit jaar. De financiële instelling gaat nu uit van een groei van 2%. In januari was de verwachting nog 1,7%.