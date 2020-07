Consumentenbond: stop ’pure discriminatie’ jonge autobestuurders

„Er moet nu eindelijk eens een einde komen aan de leeftijdstoeslagen die autoverzekeraars rekenen”, schrijft de Consumentenbond in een brief aan het Verbond van Verzekeraars. De bond vindt het beleid van de verzekeraars „pure discriminatie”.

De bond vergeleek de gemiddelde premies voor mensen jonger dan 26 met die van een 35-jarige bestuurder, beiden zonder schadevrije jaren. Daaruit blijkt dat 18-jarigen liefst 472% meer betalen voor een WA-autoverzekering.

Schadevrije jaren

„Jongeren rijden weliswaar meer schade, maar door de opslagen zijn zij dubbel de pineut”, stelt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. „Doordat ze nog geen schadevrije jaren hebben opgebouwd betalen ze sowieso al de volle mep en dan krijgen ze daar bovenop nog een leeftijdsopslag van heb ik jou daar.’

Ook ouderen zijn bij de meeste verzekeraars slecht af, constateert de bond. Zij kunnen wel schadevrije jaren opbouwen maar dat wordt deels teniet gedaan door de leeftijdstoeslag. 85-jarigen betalen zelfs vaak het dubbele van de premie van een 35-jarige, en bij een enkele verzekeraar loopt dat verschil op tot 173%. Ongeveer een derde van de autoverzekeraars accepteert überhaupt geen nieuwe klanten boven een bepaalde leeftijd. Die leeftijdsgrens begint soms al bij 69 jaar.

Het Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie dat leeftijd bij de meeste soorten verzekeringen geen relevante factor is. „Maar als je kijkt hoe veilig mensen rijden, dan is dat gekoppeld aan leeftijd. Je ziet dat verzekeraars daar hun premie aan aanpassen”, aldus woordvoerder Oscar van Elferen.

Van Elferen erkent dat een aantal verzekeraars bovendien geen nieuwe verzekerden accepteeert boven een bepaalde leeftijdsgrens. „Het gaat om een handjevol verzekeraars dat daarom afvalt. Wij houden als Verbond in de gaten dat er nog wel wat te kiezen valt voor de groep oudere autorijders.”