Column: Hunkering naar chocolade

Als de prijs voor luxe chocola omhoog gaat, heeft dat een relatief beperkt effect op de verkoop. Ⓒ DIJKSTRA BV

Cacaobonen worden ook wel de ’beans of happiness’ genoemd. Voordat het chocolade is, gaan deze geluksbonen een bewerkelijk proces door van oogsten, fermenteren, branden, kraken en malen. Dan laten de chocoladespecialisten hun magie los. Bonbons, repen, letters, eieren, truffels, mousse, of een soufflé bereid met pure of melkchocolade. Het eten ervan maakt bij velen ’gelukkige gevoelens’ los. Maar alles heeft een prijs.