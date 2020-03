DSM gaat meer aandelen inkopen

Heerlen - Speciaalchemiebedrijf DSM gaat extra aandelen inkopen bovenop zijn lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro. Het bedrijf meldt 1,4 miljoen aandelen in te willen kopen in verband met op aandelen gebaseerde compensatieregelingen en het stockdividend. Hiermee is ongeveer 142 miljoen euro gemoeid, gelet op de slotkoers van 28 februari.