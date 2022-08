Eneco stopt verkoop niet-duurzame stroom aan zakelijke klanten

Geld

Zon wekte in juli meer dan kwart van energie op

Ruim een kwart (28,96%) van alle gevraagde elektriciteit in ons land is in juli opgewekt door de zon. Fors meer dan in juli 2021, toen de zon verantwoordelijk was voor 17,66% van de gevraagde energie. Dat blijkt uit gegevens van zonnepaneelleverancier Zonneplan.