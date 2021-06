FNV-leden stemmen voor flexakkoord

In totaal stemde twee derde van de vertegenwoordigers voor, een derde tegen. Het advies, met daaronder de handtekening van bonden, werkgevers en onafhankelijke kroonleden, is bedoeld als inbreng voor de kabinetsformatie. De achterbannen van de kleinere vakbonden CNV en VCP en werkgeversclubs stemden eerder al voor. Het advies kan zo vrijdag officieel worden vastgesteld in de raadsvergadering van de SER.

De vaste baan moet het ’uitgangspunt’ worden bij ’structureel werk’. Als het eruitziet als vast werk, dan hoort daar ook een vast contract bij. Verder wordt uitzendwerk teruggedrongen. In plaats van maximaal 5,5 jaar kun je nog maar 3 jaar werk op uitzendbasis doen. Oproep- en nul-urencontracten mogen niet meer. En zzp’ers die minder dan 30 tot 35 euro per uur krijgen, zijn gewoon werknemers.

CNV-voorman Piet Fortuin sprak eerder van ’een historisch advies dat stevige bouwstenen biedt voor een gezonde arbeidsmarkt’. De laatste jaren onderkende zelfs het bedrijfsleven dat er te veel flexwerkers en zzp’ers zijn bijgekomen die te weinig zekerheden hebben. Die draai in werkgeversland is nu vastgelegd in het akkoord.