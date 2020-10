Deze superspaarders voelen zich vrij

„Ik wil ervoor kunnen kiezen om tegelijk met mijn vriend met pensioen te gaan.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

In Nederland wordt FIRE (’financial independence, retire early’) populairder. In FIRE besparen mensen zoveel mogelijk op hun uitgaven, om het geld dat ze oppotten vervolgens te beleggen om zo rendement te kunnen behalen. Daarmee willen ze voldoende sparen om financieel onafhankelijk te zijn en vroeg met pensioen te gaan. Is het ’ons bin zuunig’ op z’n Amerikaans, of zit er meer achter?