Vergaderen makkelijker en leuker

“Het lijkt tegenwoordig of we meer in meetings zitten dan dat we leuke dingen doen,” vertelt oprichter Jasper Meerding. “En het viel me op dat er gewoon nog geen apps of diensten zijn waarbij je jouw werkmethode kunt gebruiken. Veel bedrijven maken gebruik van methodieken als scrum of holacracy, maar daarvoor zijn dus vrijwel geen opties beschikbaar.”

Gaiku stelt gebruikers in staat om via deze methodieken vergaderingen te plannen, actiepunten aan te stippen en plannen te maken. Een ander doel is om vergaderen via de telefoon makkelijker te maken. Zo kan de dienst deelnemers uit zichzelf benaderen, zodat een belangrijke meeting niet hoeft te missen. Meerding: “Eigenlijk een heel simpel idee: waarom zou een app jou niet kunnen bellen?”

Het idee voor Gaiku kwam naar voren uit Meerdings andere bedrijf, klantenservicedienstverlener ContactCare: “Het was geboren uit persoonlijk frustratie. Kijk, aan de ene kant ben ik gefocust op resultaten, maar ik wil ook graag dat het leuk en gezellig blijft.”

Hoewel de ontwikkeling van de dienst nu gefocust is op de kernzaken zoals het kunnen inplannen en bijhouden van afspraken, taken en actiepunten, moet Gaiku in de toekomst ook veel zelf kunnen. Meerding: “Denk aan kunstmatige intelligentie die via spraakherkenning direct kan notuleren en hieruit weer actiepunten kan opstellen. Dat neemt enorm veel werk uit handen.”

Hoewel de ontwikkeling nu in Amsterdam gebeurt, begint de marketing en sales in de Verenigde Staten. Meerding: “Het is makkelijker om eerste Amerika te doen en dán Europa, dan andersom.”