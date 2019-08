Damrak onderuit op dag vol beursdrama

De AEX-index sloot 0,3% lager bij 535,84 punten. De Midkap-index ging 0,7% achteruit naar 778,3 punten.

Elders in Europa liep het verlies ook terug. De Duitse DAX zakte nog 0,4%. De FTSE in Londen raakte 1,1% waarde kwijt en de CAC-40 in Parijs 0,1%.

De euro zakte een fractie bij $1,1144. Brentolie werd 1,5% goedkoper bij $58,60 per vat. Bitcoin worstelde met de $10.000-grens.

Wall Street opende met 0,1% tot 0,3% winst voor de grote beurzen.

De Amerikaans industrie zakte vorige maand in en bleef achter bij verwachtingen. Recente detailhandelsverkopen vielen wel mee, en de arbeidsproductiviteit groeide opnieuw.

Het aandeel Cisco ging naar 9% koersverlies te wachten na slechte kwartaalresultaten. Walmart noteerde 6% winst in de grijze handel op degelijke kwartaalcijfers en een positief vooruitzicht. Warenhuis JC Penney beperkte zijn verlies. GE werd beschuldigd van malversaties.

De drie grote beurzen op Wall Street liepen woensdagavond zware averij op na tegenvallende cijfers over de Chinese- en Duitse economie.

"Bij lage volumes reageerde de markt direct op het Chinese bericht"

China dreigde donderdag aanvankelijk met importacties. De VS stelden hun importheffingen over een deel van de Chinese import uit, maar handhaven 10% heffing voor de rest. Peking noemt dat een „schending” van eerdere afspraken tussen Trump en Xi Jinping.

China meldde niet anders te kunnen dan tegenmaatregelen te treffen. Peking meldde later desondanks te willen onderhandelen.

„Bij lage volumes reageerde de markt direct op het eerste Chinese bericht. Veel van die beweging wordt gedreven door computeralgoritmes van verschillende partijen, die op zo’n bericht direct aanslaan en elkaar dan opvolgen”, zo verklaart handelaar Ramon Hörchner van ABN Amro. „Er wordt relatief weinig door institutionele partijen gehandeld.”

Welke partijen staan tegenover de verkopers? Ramon Hörchner: „Als je een convictie op een aandeel hebt, houd je je hand eronder. Maar niemand is op grote schaal aan het kopen, het zijn de algo’s die het nu bepalen”, aldus de handelaar. „Met kleine tikjes, het gaat geleidelijk.”

Beleggers onderschatten dat het onderliggend nog behoorlijk goed gaat in de economie, aldus Simon Wiersma van ING Investment Office. „De tweets van Trump en reacties uit China zorgen voor de volatiliteit op de beurs, nieuwe berichten van de Amerikaanse economie tonen groei, ook bedrijven als Walmart doen het goed”, stelt hij.

Wat nodig is zijn meer van de degelijke macroeconomische cijfers en richting vanuit beleidsmakers. De bijeenkomst met topbankiers in Jackson Hole van 22 tot 24 augustus zal helpen, stelt Wiersma. Dan keren ook de institutionele partijen terug in de markt, die vanwege hun gewicht voor meer stabiele marktbewegingen kunnen zorgen.

Aegon onderuit

In de AEX bleven financials ook ’s middags onder druk. Hörchner: „Als het nog slechter in de markt gaat, is de angst dat centrale banken extra gaan steunen, bijvoorbeeld met een renteverlaging. Die verlaging treft financiële instellingen als banken in hun verdiensten.”

Verzekeraar Aegon (-7,3%) verloor fors na slecht ontvangen kwartaalresultaten.

ING werd 0,5% minder waard. ABN Amro gleed 1,2% weg. De kwartaalcijfers van NN Group boden bovenin de AEX op 1,2% winst de koppositie.

Relx volgde met een vooruitgang van 0,9%. Zwaargewicht Unilever steunde met 0,4% opgang.

ArcelorMittal koerste na de Chinese waarschuwing van winst richting 0,6% verlies.

RD Shell noteerde gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 1,7% in de min.

Bij de middelgrote fondsen nam metalenleverancier AMG de leiding dankzij 1,7% koerswinst.

PostNL kreeg er 0,7% bij. Kepler Chevreux heeft het post- en pakjesbedrijf op de kooplijst gezet.

Market maker Flow Traders profiteerde met 0,7% op de volatiele handel.

BAM had een mindere dag. De koers van het bouwbedrijf daalde 1,8%.

SBM Offshore stond hier onderin met 4% teruggang.

Bij de kleinere bedrijven liet ForFarmers 11% liggen. Het veevoerbedrijf behaalde in het eerste halfjaar een aanzienlijk lagere winst. Teleurstellend, zo beoordeelde KBC.

