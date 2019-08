Koersval Aegon duwt AEX omlaag

De AEX-index noteerde rond half tien 0,2% lager op 535,87 punten. De Midkap-index ging 0,2% achteruit naar 782,29 punten.

De beurzen in Parijs en Frankfurt krabbelden voorzichtig uit het dal. Parijs en Frankfurt wonnen 0,3% respectievelijk 0,1%.

Wall Street liep gisteravond zware averij op doordat de vrees bij beleggers voor een recessie flink werd aangewakkerd door tegenvallende cijfers over de Chinese- en Duitse economie. Signalen uit de Amerikaanse obligatiemarkt gaven eveneens de aanzet om aandelen massaal van de hand te doen. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een voorzichtig herstel van de koersen. De Amerikaanse president Trump liet via een aantal twitter-berichten weten open te staan voor een ontmoeting met de Chinese leider Xi.

In Azië was de Japanse beurs ook nog in de greep van de recessievrees, al kleurden de borden minder rood dan in Amerika. De Nikkei-index raakte vanochtend 1,2% kwijt.

In de AEX kwam Aegon steeds verder onder druk en werd maar liefst 8,4% onderuit gehaald na de presentatie van de resultaten. De verzekeraar had last van negatieve markteffecten zoals de lagere rentestanden. Dat drukte in de eerste jaarhelft onder meer op de kapitaalbuffers.

De kwartaalcijfers van NN Group kregen een positieve ontvangst. Het aandeel dikte 1,1% aan. De verzekeraar behaald een hogere nettowinst in vergelijking met een jaar eerder. ASML volgde met een plus van 1%.

ArcelorMittal moest na de aderlating van een dag eerder nog eens 0,7% afstaan. ING zette de neergang eveneens voort en werd 0,6% minder waard.

Bij de kleinere bedrijven liet ForFarmers 3,6% liggen. Het veevoerbedrijf behaalde in het eerste halfjaar een aanzienlijk lagere winst Het bedrijf had last van ongunstige inkoopprijzen voor grondstoffen, hogere vervoerskosten en dalende volumes op belangrijke markten.