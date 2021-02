Bieden op allereerste bardansje

„We willen hoop en een positief perspectief bieden. Mensen moeten ergens naar uitkijken. We willen positieve energie genereren. Het gaat meer om het idee dan het geld”, legt Klink uit. De online veiling via een livestream op Facebook en Instagram ging afgelopen vrijdag van start. Heel grappig was dat burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch zich bij de aftrap zelf aanbood voor een avondje uit met als extraatje een optreden met de zingende voetballer John de Bever. Beiden kennen elkaar van zijn burgemeesterschap in Veldhoven en traden al eens samen op, waarbij ze diens hitliedjes Dat is Liefde en Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht zongen.

Inwoners krijgen een week de tijd op een onderwerp te bieden. Elke week komen tien ondernemers aan bod totdat alle horecabedrijven en de rest van de middenstand weer open zijn. Tot nu toe staat de bieding op de chefs table in het aangename restaurant Allerlei met 888 euro bovenaan, gevolgd door een bod van 450 euro op een fles champagne in café Jij en Ik.

Momenteel kan ook nog geboden worden op het aller-allereerste befaamde Spaanse Kippetje in bodega/café De Unie van de vriendelijke Jos van Stiphout, het aller-allereerste dansje op de bar van café Reinders en de aller-allereerste befaamde Bossche Bol van Jan de Groot, op te eten in zijn lunchroom. In de pen zit ook een avondje darten en een biertje drinken met Michael van Gerwen in zijn Vlijmense stamcafé Den Braai en een liedje zingen met Guus Meeuwis. „Maar we doen niet alles voor geld, het gaat ook om de eer. Zo kan geboden worden op het allerbeste plekje in de zon”, vult Jaap Klink aan. Als geld onverhoopt niet bij een bedrijf terechtkomt, kunnen mensen goede doelen aangeven. Het blijft hoe dan ook een sympathiek idee dat best wel eens navolging zou kunnen krijgen.