Beleggers laten zich niet gek maken

De AEX is 0,6% lager gesloten op 607,2 punten, na aan het einde van de ochtend tot 602 punten te zijn teruggevallen. De AMX zakte met 1,2% naar 910,9 punten.

De Duitse DAX ging met 0,8% omlaag. De Franse CAC 40-index verloor 0,5%, de Britse FTSE 100 daalde 0,8%.

De Amerikaanse beurs schommelden bij sluiting van de Europese beurzen rond de slotstanden van vrijdag, geholpen door meevallend nieuws over de dienstensector.

Obligaties profiteerden van de vlucht naar veilige havens, evenals goud dat klom naar de hoogste stand in zeven jaar. De bitcoin steeg een paar procent naar ruim $7500.

Dreiging aanvallen

Iran zegde in reactie op liquidatie van zijn generaal-majoor Soleimani door de VS alle verplichtingen volgens de nucleaire overeenkomst met de Amerikanen volledig op. Iran zwoer „wraak.” President Trump wees 52 Iraanse locaties aan als potentieel militair doelwit mocht Iran tot tegenacties overgaan. Europese regeringsleiders riepen de VS en Iran op rust te bewaren.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan meent dat er geen reden is voor paniek. „De spanningen in het Midden-Oosten zijn niet goed voor de wereldeconomie en de gebeurtenissen bevestigen dat de geopolitieke onzekerheid blijft aanhouden. De inkoopmanagersindices die vandaag naar buiten kwamen, laten evenwel zien dat de economische situatie her en der enige verbetering laat zien. Positief is bovendien dat China zijn monetaire beleid heeft versoepeld.”

Over de prijsstijging van Brentolie tot zo’n $70, het hoogste niveau sinds begin 2019, maakt hij zich weinig zorgen. „Tien jaar geleden zou deze bij dergelijke spanningen naar $100 zijn gegaan. Inmiddels is de VS echter de grootste olieproducent. Mocht de situatie escaleren en de olieprijs veel verder oplopen, dan zal dit duidelijk impact hebben op de economie en de inflatie. Het risico bestaat dat de Fed de rente in de VS dan niet verder verlaagt.”

Ook beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij adviseert beleggers het hoofd koel te houden. „Als het echt uit de hand gaat lopen, zullen de olieprijzen en daarmee ook de inflatie verder oplopen. Vooralsnog zie ik dat echter niet heel snel gebeuren. Afwachten is zodoende mijn advies.”

Shell aan kop

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde biotechbedrijf Galapagos met een verlies van 2,7% onderaan, na door zowel JP Morgan als Degroof Petercam van de kooplijst te zijn gehaald. Beide banken hanteren een koersdoel van €185.

Aegon volgde met een verlies van 2,6%.

ASML verloor 1,8%. De chipmachinemaker had afgezien van de toegenomen onzekerheid in de wereld last van het bericht dat een exportvergunning richting China door Amerikaanse druk is tegengehouden door Nederland.

Verzekeraar ASR hield het verlies tot 0,2% beperkt, na een adviesverhoging naar kopen door Deutsche Bank.

Heineken steeg 1,6% na een koersdoelverhoging van Barclays, van €104 naar €114, bij koopadvies. De Britse bank verwacht dat de bierbrouwer zijn marges verder zal vergroten.

Shell sloot 0,8% hoger. Eerder op de dag stond de olie- en gasmaatschappij duidelijk hoger, maar de olieprijzen leverden eerdere winsten grotendeels in.

Bij de middelgrote fondsen eindigde de toeleveranciers aan de chipsector Besi met een min van 3,4% onderaan.

Door de licht oplopende olieprijzen en de vrees voor een aanslag zakte Air France KLM 0,9%. De luchtvaartmaatschappij meldde weinig last van stakingen te hebben; het claimt een volledig vluchtschema te bieden ondanks werkonderbrekingen.

Market maker Flow Traders profiteerde met 3% winst van de toegenomen volatiliteit in markt.