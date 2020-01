Verlies Damrak vergroot na onlust Midden-Oosten

De AEX-index noteerde 1,3% verlies bij 602,9 punten. De AMX koerste toen 2,1% lager bij 902,7 punten.

De DAX in Duitsland ging met 2% omlaag. In Duitsland bleken de winkelverkopen in november onverwacht te zijn aangetrokken. De Franse CAC 40-index verloor 1,5%, de FTSE 100 in Londen daalde 1,2%. Britse autoverkopen zakten naar het laagste punt in zes jaar.

Azië gaf tegenwind. De Nikkei sloot met 1,9% in de min. De dienstensector in China heeft in december minder sterke groei laten zien dan in november, volgens cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit. China zou op 15 januari de eerste handelsdeal met de Verenigde Staten willen tekenen.

„Tegenvallend Chinese inkoopmanagersindices van december maken blijkbaar weinig indruk op beleggers. De Amerikaanse aanslag op de Iraanse generaal des te meer”, aldus Simon Wiersma van ING Investment Office.

De futures voor opening van de Wall Street-beurshandel staan 0,4% tot 0,5% lager. Op de agenda pronkt de inkoopmanagersindex in de VS.

Dreiging aanvallen

Beurzen zakten dit weekend in het Midden-Oosten door de grote spanning. Amerikaanse doelen in Bagdad werden aangevallen. Iran zegde in reactie op liquidatie van zijn generaal-majoor Soleimani door de VS alle verplichtingen volgens de nucleaire overeenkomst met de Amerikanen volledig op. Iran zwoer „wraak.” President Trump wees 52 Iraanse locaties aan als potentieel militair doelwit mocht Iran tot tegenacties overgaan. Europese regeringsleiders riepen de VS en Iran op rust te bewaren.

De Duitse Bund was daardoor gewild en zakte 6 basispunten 0,28%. Ruwe olie steeg 2,2%. De euro ging een fractie achteruit tot $1,11581. Voormalig ECB-voorzitter Draghi waarschuwde voor een Japan-scenario voor de euro, met langdurig lage rente en inflatie.

De goudprijs boekte 1,4% winst, de hoogste stand in zeven jaar. De bitcoin koerste 2,7% hoger tot $7511.

Shell aan kop

Bij de hoofdfondsen heeft energiebedrijf Shell (+1,2%) een adviesverlaging van Wells Fargo gekregen, van overwogen naar equal weight.

Ook Vopak en Heineken hielden met 0,6% winst het totaalverlies beperkt. De bierbrouwer kreeg een koersdoelverhoging van Barclays, van €104 naar €114, bij overwogen-advies. Barclays verwacht dat Heineken zijn marges verder zal vergroten.

Chipmachinemaker en zwaargewicht ASML (-1,9%) reageerde anderzijds op het bericht dat een exportvergunning richting China door Amerikaanse druk is tegengehouden door Nederland. Staalmaker ArcelorMittal verloor 2,8%.

Verzekeraar ASR kreeg een koopadvies, komend van houden, van Deutsche Bank.

Biotechbedrijf Galapagos (-2,3%) werd door zakenbank JPMorgan in advies verlaagd, van overwogen naar neutraal, bij een koersdoel van €185.

Bij de middelgrote fondsen profiteerde market maker Flow Traders met 2,3% winst van de volatiliteit in markt, de sterkste stijging in vijf maanden.

Luchtvaartbedrijven boekten overal verlies vanwege de oplopende olieprijs. Air France KLM (-3,2%) meldde weinig last van stakingen te hebben; het claimt een volledig vluchtschema te bieden ondanks werkonderbrekingen. Ook metalenverwerker AMG en chiptoeleverancier Besi stonden met zo’n 3% teruggang bij de verliezers.

Vastgoedinvesteerder NSI heeft een voorlopige huurovereenkomst getekend met ING voor een groot pand in Amsterdam-Zuidoost. ING gaat ook samenwerken met NSI voor de bouw van het kantoorpand.

Ajax bleef vlak. De Amsterdammers meldden een samenwerkingsovereenkomst met Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten.