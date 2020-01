Verlies voor AEX loopt terug

De AEX stond om kwart voor drie 1% lager op 604,8 punten, na aan het einde van de ochtend tot 602 punten te zijn teruggevallen. De AMX daalde 2,1% naar 903,2 punten.

De DAX in Duitsland ging met 1,5% omlaag. In Duitsland bleken de winkelverkopen in november onverwacht te zijn aangetrokken. De Franse CAC 40-index verloor 1,1%, de Britse FTSE 100 daalde 0,9%. De autoverkopen zakten in het land naar het laagste punt in zes jaar.

De indexfutures wezen op een 0,6 tot 0,7% lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Azië gaf tegenwind. De Nikkei sloot 1,9% in de min. De dienstensector in China heeft in december minder sterke groei laten zien dan in november, volgens cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit. China zou op 15 januari de eerste handelsdeal met de Verenigde Staten willen tekenen.

De olieprijzen wonnen 1 tot 2%.

Obligaties profiteerden van de vlucht naar veilige havens, evenals goud dat klom naar de hoogste stand in zeven jaar. De bitcoin steeg een paar procent naar ruim $7500.

Dreiging aanvallen

Beurzen zakten dit weekend in het Midden-Oosten door de grote spanning. Amerikaanse doelen in Bagdad werden aangevallen. Iran zegde in reactie op liquidatie van zijn generaal-majoor Soleimani door de VS alle verplichtingen volgens de nucleaire overeenkomst met de Amerikanen volledig op. Iran zwoer „wraak.” President Trump wees 52 Iraanse locaties aan als potentieel militair doelwit mocht Iran tot tegenacties overgaan. Europese regeringsleiders riepen de VS en Iran op rust te bewaren.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij adviseert beleggers het hoofd koel te houden. „Als het echt uit de hand gaat lopen, zullen de olieprijzen en daarmee ook de inflatie verder oplopen. Vertrouwenscijfers gaan dan dalen. Vooralsnog zie ik dat echter niet heel snel gebeuren. Afwachten is zodoende mijn advies.”

Shell aan kop

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Aegon met een verlies van 3,4% onderaan.

ASML verloor 2,4%. De chipmachinemaker had afgezien van de toegenomen onzekerheid in de wereld last van het bericht dat een exportvergunning richting China door Amerikaanse druk is tegengehouden door Nederland.

Biotechbedrijf Galapagos zakte 2,3%, na door zowel JP Morgan als Degroof Petercam van de kooplijst te zijn gehaald. Beide banken hanteren een koersdoel van €185.

Verzekeraar ASR hield het verlies tot 1,1% beperkt, na een adviesverhoging naar kopen door Deutsche Bank.

Shell blonk met een plus van 1,2% uit dankzij de duurdere olie.

Heineken steeg 0,6% na een koersdoelverhoging van Barclays, van €104 naar €114, bij koopadvies. De Britse bank verwacht dat de bierbrouwer zijn marges verder zal vergroten.

Bij de middelgrote fondsen stonden de toeleveranciers aan de chipsector Besi en ASMI met minnen van 5,6% respectievelijk 3,5% onderaan.

Door de oplopende olieprijzen en de vrees voor een aanslag zakte Air France KLM 3,4%. De luchtvaartmaatschappij meldde weinig last van stakingen te hebben; het claimt een volledig vluchtschema te bieden ondanks werkonderbrekingen.

Market maker Flow Traders profiteerde met 2,1% winst van de toegenomen volatiliteit in markt.