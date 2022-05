Tweedehands lijkt blijvertje na corona

Het aantal tweedehands aankopen is sinds het eerste kwartaal van 2019 met 144% toegenomen. De groei van de tweedehandsmarkt is direct gelieerd aan de lockdownperiodes. Mensen zaten thuis en hadden meer tijd omdat niets mocht. Die tijd werd onder andere meer besteed aan het opruimen van het huis en het te koop zetten van overtollige spullen.

Muntenhandel

In de financiële sector is ook een wending zichtbaar, omdat de aankoop van cryptomunten opvallend hard is gegroeid met 1580% procent. De bestedingen aan horeca en reizen zijn daarentegen nog niet op het oude niveau. Geld dat mensen niet konden uitgeven aan vakanties of etentjes, ging deels naar investeringen in crypto. Daarnaast, en zeker ook gerelateerd aan de pandemie, is er een derde grote stijger: de digitale diensten. Die groeiden met 41%, omdat door de pandemie mensen meer geld uitgaven aan streamingdiensten.

Opgeruimd staat netjes

Wat nog achterblijft, is het oude niveau van bestedingen in de horeca. In deze sector is wel één grote uitschieter te zien, namelijk het bezorgen van eten. Deze dienst is zichtbaar gegroeid met 355%. In de reissector is het oude niveau nog ver te zoeken, maar is er wel een flinke groei te zien ten opzichte van vorig jaar. Opvallende stijger is de Oostenrijk, waar ten opzichte van het eerste kwartaal in 2021 een groei is te zien van 4260% in hotelbestedingen. Dit zijn vooral de bestedingen van de Nederlanders die deze winter weer de latten onder de skischoenen bonden. Daarnaast waren reizen naar IJsland (+2380%) en Noorwegen (+1279%) populair.

Fraudegevoelige tijden

Niet alleen goed nieuws onder de lentezon, want ook het aantal fraudemeldingen bij vooral malafide webshops is toegenomen. Niet verrassend omdat het online betalingsverkeer hoogtij vierde, en daar profiteren niet alleen onschuldige ondernemers van. Onderzoek van ICS laat zien dat er 350 webshops uit de lucht zijn gehaald en 5000 creditcards preventief zijn vervangen.