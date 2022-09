Hoogste stijging zorgpremie ooit

De forse premiestijging is te wijten aan de hogere zorgkosten, zegt Aad de Groot, voorzitter van DSW. „Zo’n zestig procent van de kosten zijn loonkosten. De salarissen in de zorg stijgen volgend jaar fors”, zegt De Groot. „Daarnaast hebben ook zorgverleners te maken met stijgende energiekosten en inflatie. Al die stijgende kosten samen zorgen voor een hogere premie.”

Eerder maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat de nominale premie rond de 137 euro per maand zou liggen. Verzekeraars kunnen hun eigen premie verhogen, als ze verwachten anders niet uit te komen met de kosten. Of verlagen door een groter deel uit de eigen reserves te bekostigen.

DSW is de eerste zorgverzekeraar die de premie voor het nieuwe jaar bekend maakt. Voor 12 november moeten alle zorgverzekeraars de zorgpremie wereldkundig gemaakt hebben zodat verzekerden voldoende tijd hebben om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Zorg overslaan

Een bezoekje aan de tandarts, fysio of psycholoog overslaan omdat je de rekening niet kunt betalen. Volgens DSW-voorzitter De Groot is dat een reëel scenario. Hij verwacht dat verzekerden in 2023 meer zullen bezuinigen op aanvullende pakketten nu de basisverzekering bij DSW met bijna 10 euro per maand omhoog gaat. „Als je het financieel moeilijk hebt, laat je die aanvulling voor extra mondzorg of andere zorg achterwege.”

Het uitstellen of afstellen van zorg kan vervelende gevolgen hebben voor mensen, weet De Groot. „Als je bijvoorbeeld mondzorg uitstelt, kan dat later tot veel grotere problemen leiden. En heb je uiteindelijk meer zorg nodig en hogere kosten.”

De DSW-voorman verwacht verder dat verzekerden volgend jaar vaker zullen kiezen voor een budgetpolis en een maximaal eigen risico. Een slechte ontwikkeling noemt hij dat. „Wij bieden geen budgetpolissen aan. Omdat je bij dat soort polissen beperkte keuzevrijheid hebt over waar je behandeld wil worden. Met zo’n polis geef je dus wel wat uit handen”, vindt De Groot. Kiezen voor een maximaal eigen risico van 885 euro per jaar is bij DSW wel mogelijk.

Steeds meer Nederlanders komen in de knel met de betaling van hun zorgpremie, zo merkt zorgverzekeraar DSW. Het aantal verzekerden dat een betalingsregeling aanvraagt bij DSW, is in augustus met 50 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De Groot is bang dat het een voorbode is voor een grotere groep verzekerden die straks de zorgpremie niet meer kan betalen. Zeker nu de zorgpremie bij de verzekeraar flink omhoog gaat. De Groot: „Ik lig daar echt wakker van.”

In augustus 2022 werden bij DSW 900 betalingsregelingen aangevraagd. Een jaar eerder in augustus waren dat er nog 600. „Op het totaal van 640.000 verzekerden valt dat gelukkig nog mee”, vindt De Groot. Andere zorgverzekeraars laten weten nog geen toename te zien in het aantal betalingsregelingen.

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, heeft het ministerie van Volksgezondheid met veertien zorgpartijen het Integraal Zorgakkoord getekend. DSW heeft zich als enige zorgverzekeraar niet achter het akkoord geschaard. „Er zitten veel dingen in waar wij niets in zien. Zo wordt de vrije artsenkeuze belemmerd doordat zorgverleners zonder contract een lagere vergoeding krijgen van zorgverzekeraars. Patiënten moeten dan zelf een deel van de kosten betalen. Zorgverzekeraars krijgen zo te veel macht. In de onderhandelingen met zorgverleners wordt het dan ’teken maar bij het kruisje, anders krijg je geen contract’. Dat vind ik verkeerd.”

Oplossing

Volgens De Groot ligt de oplossing veel meer in regionale organisatie van de zorg. „Laat partijen in de regio het zelf met elkaar oplossen. Die hebben wel vertrouwen in elkaar. En zijn ook bereid af en toe over hun eigen belang heen te stappen.”