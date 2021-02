Corona treft moederbedrijf brillenketens Pearle en Eye Wish

De keten behaalde een omzet van €3,48 miljard, een daling van ruim 12% ten opzichte van 2019. GrandVision boekte verder een nettoverlies van €45 miljoen. De brillenketen spreekt verder van een onzekere periode nu de overheidsmaatregelen in verschillende landen, zoals in Frankrijk, zijn aangescherpt. GrandVision wil dan ook niets zeggen over de verwachtingen voor de rest van het jaar.

Overname

GrandVision ligt ook nog altijd in de clinch met EssilorLuxottica, het bedrijf achter merken als Ray-Ban en Oakley. De Frans-Italiaanse brillenreus deed een jaar geleden een overnamebod van €7,2 miljard op GrandVision. Daarmee leek een schip met goud binnen te varen voor de Rotterdamse investeerder HAL, dat nu nog ruim 76% van de aandelen in handen heeft. De coronacrisis gooide echter roet in het eten.

EssilorLuxottica heeft bij GrandVision meerdere keren het verzoek ingediend om informatie over hoe het bedrijf gerund is tijdens de coronacrisis. In augustus zette de voorzieningenrechter in Rotterdam een flinke streep door de vorderingen.

Het is dan ook de vraag of goed komt tussen beide bedrijven. De brillenreuzen stonden afgelopen maandag opnieuw tegenover elkaar bij het Amsterdamse gerechtshof. EssilorLuxoticca stelt nu dat GrandVision zich niet aan het koopcontract houdt. De uitspraak volgt 6 april.