Onze kerstinkopen in gevaar door Chinees stroomtekort

Financieel

Olieprijs schiet omhoog, tanken voor bijna €2 per liter

De prijs van Brentolie is maandag met nog eens 1,3% gestegen en gaat richting $80 per vat. Sinds oktober 2018 is deze olie, de basis voor benzine en diesel in Nederland, niet zo duur geweest. Automobilisten betalen bijna €2 per liter.