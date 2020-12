Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Er zijn onderwerpen die gegarandeerd ’fanmail’ opleveren. Dit is er een van. Het is hoog tijd om pensioenproblemen niet langer door te schuiven en te stoppen met oeverloos gelobby. De financiële markten gaan ons niet redden. Het is tijd voor korten of storten.