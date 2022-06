Premium Het beste van De Telegraaf

Column: controle en advies onder één dak geeft schadelijke prikkel

Door Gerben Everts

Accountants dienen het publiek belang. Het verkregen monopolie op controles vergt een professioneel-kritische houding met een rechte rug. Maar het beroep is steeds ’efficiënter’ geworden. De jacht is ingezet op omzetgroei in omringende domeinen en steeds hogere beloningen. De daardoor ontstane kwetsbaarheden in kwaliteit bleven lang onbewaakt, met misstanden tot gevolg.