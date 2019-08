Analyse: einde vrachtvloot KLM lijkt in zicht

De vrachtvloot van KLM telt nog maar vier toestellen. Ⓒ DIJKSTRA BV Air France-KLM 10.78 3.26 %

Luchtvaartmaatschappij Air France KLM staat weer voor een moeilijk beslissing ten aanzien van de vrachtvloot. Die werd een aantal jaren geleden al gedecimeerd bij KLM naar vier stuks na tegenvallende prestaties. Topman Pieter Elbers stelde donderdag bij de vervoerscijfers over juli dat er ’voorbereidingen’ in gang gezet zijn om de onweersbui die aan de horizon hangt te trotseren. Wat voor ingrepen dat zijn is nog niet bekend, maar over het afgelopen half jaar draaide de vrachtdivisie verlies.