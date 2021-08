’Britse supermarktreus Sainsbury voor $10 miljard in verkoop’

Beleggers geloven erin: het aandeel van het in 1869 opgerichte Britse concern noteert 16% hoger. Sainsbury heeft 17% van de markt in handen.

Apollo Global Management behoort volgens de Sunday Times tot de bieders.

De interesse in Sainsbury’s is het meest recente voorbeeld van de honger van het Amerikaanse bedrijfsleven naar Britse bedrijven in sectoren als de detailhandel, defensie en gezondheidszorg, meldt Reuters.

Morrisons, de op drie na grootste supermarktketen van Groot-Brittannië, is al doelwit van een overnamestrijd waarbij volgens Reuters ten minste twee Amerikaanse investeerders betrokken zijn.

Apollo zou willen bieden op Salisbury, maar ook willen aansluiten bij een consortium onder leiding van Fortress Investment Group voor een bod op Morrisons.