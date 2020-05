AEX loopt gesmeerd op tot ruim boven 500 punten

De AEX stond even na twaalf uur 1,3% hoger op 503,3 punten, na rond half tien op 505,5 punten te hebben gepiekt. De AMX klom 0,7% naar 705,5 punten.

De overige Europese beursgraadmeters maakten het stevige verlies op maandag ook deels goed. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen respectievelijk 1,3%, 1,2% en 1,5%.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital, heeft vooral het stevige herstel van de olieprijzen bijgedragen aan het terugdringen van de schade op het Damrak bij de weekstart. Hij wijst er op dat langzamerhand de vraag naar het zwarte goud weer zal gaan toenemen door het geleidelijke opheffen van de beperkingsmaatregelen in veel landen. Het ingaan van de afgesproken productiebeperkingen door landen aangesloten bij oliekartel OPEC vanaf 1 mei heeft in zijn optiek ook steun geboden.

Duitse rechters oordeelden vanochtend dat de Bundesbank binnen drie maanden moet stoppen met het opkopen van staatsobligaties, tenzij de Europese Centrale Bank kan bewijzen dat dit opkoopprogramma nodig is. „De kans is echter groot dat de Bundesbank linksom of rechtsom toch groen licht zal krijgen om het opkopen van staatsobligaties voort te zetten”, stelt Schutte.

De stemming was de voorgaande paar handelsdagen nog bedrukt vanwege de beschuldiging door de Amerikaanse president Trump dat het coronavirus afkomstig is uit een Chinees laboratorium. Hij zinspeelde daarom op extra importtarieven. Hoewel de wegen van Trump ondoorgrondelijk zijn, voorziet Schutte dat het vooralsnog bij dreigen zal blijven met het oog op de komende verkiezingen in de VS. „Toch speelt het risico van een nieuwe escalatie van de handelsspanningen tussen Amerika en China wel degelijk een rol op de achtergrond.”

Schutte kijkt nog steeds de kat uit de boom bij de richting van de aandelenmarkten deze maand. „Er is nog grote onzekerheid over de impact van de coronacrisis die veel heftiger kan zijn dan waar beleggers nog van uitgaan. Aan de andere kunnen met een snelle introductie van een medicijn die de ergste effecten van het coronavirus tegengaat, mogelijk ook de lockdowns versneld worden ingetrokken.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Shell met een winst van 4,2% aan kop, gesteund door het voortgaande herstel van de olieprijzen. Amerikaanse WTI-olie kost inmiddels weer meer dan $22 per vat, terwijl Europese Brentolie nu tegen $29 verhandeld wordt.

Biotechnologiebedrijf Galapagos en staalgigant ArcelorMittal wonnen 3,3% en 3%.

ING en ABN Amro stegen respectievelijk 2,4% en 2,2%. De Franse branchegenoot BNP Paribas verwacht dat de nettowinst dit jaar met een meevallende 15 tot 20% zal dalen.

Verzekeraar ASR won 1,5%, gesteund door een koopadvies van de Zwitserse bank UBS.

Chipmachinefabrikant ASML klom 0,2%. De Duitse klant Infineon waarschuwde voor de impact van de coronacrisis op de resultaten.

Supermarktketen Ahold Delhaize, die maandag nog uitblonk, verloor 0,6%.

Bij de middelgrote fondsen stonden kabel- en telecombedrijf Altice Europe en bodemonderzoeker Fugro met plussen van 4,5% en 4,3% bovenaan.

Air France KLM steeg 1,3%. De Franse vakbonden vinden het maar niets dat de Nederlandse ondernemingsraad meer autonomie voor KLM wil.

GrandVision daalde 0,6%. De optiekketen liet bij de publicatie van de kwartaalcijfers weten er nog steeds vanuit te gaan dat de overname door luxebrillengigant EssilorLuxottica voor €28 per aandeel voor medio 2021 zal zijn afgerond. De omzet staat de laatste weken sterk onder druk doordat veel winkels gedwongen dicht zijn.

Smallcap Kendrion klom 4,2%, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. De producent van elektromagnetische componenten verwacht wel dat de coronacrisis de komende tijd een flinke negatieve impact zal hebben op zijn activiteiten voor de auto-industrie.

Zet het krachtige beursherstel van de afgelopen weken voort? En wat zijn in deze tijd aantrekkelijke aandelen? Twee beursexperts gaan donderdagavond tijdens een gratis online seminar onder meer in op deze vragen. Meld je hier aan.