Olierally vuurt AEX aan op Bevrijdingsdag

De AEX eindigde met een felle late sprint 2,7% hoger op 509,83 punten na een kortstondige terugval tot 500 punten. De AMX deed het rustiger aan met een winst van 1,3% op 710,36 punten.

Beursgraadmeters elders in Europa kregen de wind ook fors in de rug. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen tot 2,3%.

Het fraaie verdere herstel bij de olieprijs (Brent) tot net boven de $30 per vat droeg sterk bij aan het bijna geheel terugdringen van de schade voor de AEX bij de maandstart. Langzamerhand zal de vraag naar het zwarte goud weer gaan toenemen door het geleidelijke opheffen van de beperkende maatregelen in veel landen. Ook het ingaan van de afgesproken productiebeperkingen door landen aangesloten bij oliekartel OPEC vanaf 1 mei heeft steun geboden. Volgens Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV speelde ook mee dat grote producenten van schalie-olie in de VS minder zijn gaan oppompen.

Daarnaast kwam er nog meevallend macronieuws uit de VS. De dienstensector daalde vorige maand iets minder hard dan gevreesd.

Duitse rechters oordeelden vandaag dat de Bundesbank binnen drie maanden moet stoppen met het opkopen van staatsobligaties, tenzij de Europese Centrale Bank kan bewijzen dat dit opkoopprogramma nodig is. Abma wijst er op dat de uitspraak toch een heet hangijzer kan gaan worden voor de ECB. „Het is van groot belang dat er bij de centrale banken in de eurolanden tijdens een crisis bij het uitvoeren van het monetaire beleid op één lijn zitten.”

Na het stevige herstel op het Damrak in de voorbije weken houdt Abma er rekening mee dat de opmars van de koersen een halt zal worden geroepen. „Het gehoopte V-vormig economisch herstel is zo goed als uitgesloten gelet op de grote onzekerheid die vooral bij consumenten zal overheersen ook als de economie weer wordt opengezet. Dat besef zal steeds meer bij beleggers gaan doordringen. Daarnaast ligt het ook het risico van een escalatie van de handelsspanningen tussen Amerika en China nog steeds op de loer. Met een AEX ruim boven de 500 punten is er reden om terughoudendheid te zijn, al zal een nieuwe correctie naar verwachting minder diep zijn dan de vorige coronadip.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen zat Shell in de lift met een winst van 6,5% esteund door het voortgaande herstel van de olieprijzen.

Biotechnologiebedrijf Galapagos deed in de aanloop naar de kwartaalresultaten komende donderdag eveneens goede zaken en won 5,8%. Het vroegcyclische staalconcern Arcelor dikte 5% aan. Het eerder afgestrafte vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, pakte de koppositie met een vooruitgang van 6,7%.

ING dat vrijdag de boeken open doet en ABN Amro liepen 2,7% respectievelijk 2,3% op. De Franse branchegenoot BNP Paribas verwacht dat de nettowinst dit jaar met een meevallende 15 tot 20% zal dalen. Verzekeraar ASR won 1,8%, gesteund door een koopadvies van de Zwitserse bank UBS.

Chipmachinefabrikant ASML koerste 3,8% hoger ondanks dat de Duitse klant Infineon waarschuwde voor de impact van de coronacrisis op de resultaten.

Supermarktketen Ahold Delhaize, die maandag nog uitblonk, behoorde bij de schaarse dalers en verloor 0,4%. Rancdstad moest 0,8% afstaan.

Bij de middelgrote fondsen maakte kabel- en telecombedrijf Altice Europe een koerssprong van 4,3%. Fugro zat voortbordurend op de flink hogere olieprijzen ook in de voorhoede met een plus van 3,1%.

Air France KLM kreeg er 1,8% bij. De Franse vakbonden vinden het maar niets dat de Nederlandse ondernemingsraad meer autonomie voor KLM wil.

GrandVision steeg 0,6% tot €24,65. De optiekketen liet bij de publicatie van de kwartaalcijfers weten er nog steeds vanuit te gaan dat de overname door luxebrillengigant EssilorLuxottica voor €28 per aandeel voor medio 2021 zal zijn afgerond. De omzet staat de laatste weken sterk onder druk doordat veel winkels gedwongen dicht zijn.

Smallcap Kendrion werd 4,7% meer waard, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers. De producent van elektromagnetische componenten verwacht wel dat de coronacrisis de komende tijd een flinke negatieve impact zal hebben op zijn activiteiten voor de auto-industrie. Laadpalenfabrikant Alfen stal de show met een bijna 10% hogere koers.

