Aandeelhouder Air France KLM kraakt noodpakket: ’Voortbestaan staat op spel’

Dat meldt Stichting Piloten Aandelen Air France KLM (SPAAK) maandag, die 2,5% van de aandelen in de moedermaatschappij van KLM heeft. Minister Hoekstra (Financiën), de tweede aandeelhouder, heeft als voorwaarde van zijn noodhulp aan de luchtvaartmaatschappij gesteld dat het KLM-personeel tot 20% salaris moet inleveren. Pas dan kan KLM een beroep doen op garanties en leningen van de staat ter waarde van €3,4 miljard.

Arbeidsrecht

„Die voorwaarde is in strijd met internationaal arbeidsrecht, zo blijkt uit de reactie van hoog aangeschreven juristen”, zegt SPAAK-bestuurder Hans Tettero. „Daarnaast hebben alle betrokken vakbonden aangegeven dat deze specifieke voorwaarde niet valt te realiseren.”

KLM heeft de leningen nodig om de coronacrisis te overleven. Het vliegverkeer is sinds een maand weer wat op gang gekomen, maar het duurt naar verwachting nog een paar jaar voordat het terug is op het niveau van voor de coronacrisis. Tettero constateert dat de voorwaarde van het inleveren van salaris niet gerealiseerd zal worden. „Daarmee kan de benodigde liquiditeit, en dus de continuïteit van KLM in gevaar kan komen”, aldus de aandeelhouder.

Bekijk ook: Piloten willen onderste steen boven over salariskorting

’Opnieuw onderhandelen’

SPAAK roept het bestuur van Air France KLM op om deze voorwaarden opnieuw te onderhandelen. „Het opleggen van een dergelijk dictaat aan werknemers is in strijd is met de interne principes waarop binnen Air France KLM onderhandelingen met personeel plaatsvinden: vertrouwen, respect, transparantie en vertrouwelijkheid”, vindt de aandeelhouder.

De KLM-vliegers werden een paar jaar geleden aandeelhouder in de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie, om zo betrokken te worden bij de besluitvorming aan de top. Nog altijd wachten de piloten op de hun beloofde bestuurszetel. Ook werden er geen aandelen uitgegeven ten behoeve van de piloten, maar moesten ze zelf aandelen op de vrije markt kopen. SPAAK koerste op een belang van 5%, maar dat verwaterde toen de Air France KLM partners China Eastern en het Amerikaanse Delta aandeelhouder werden in 2017.