Onderzoeker Marcel Metze schrijft kritisch boek over olie- en gasreus ’Shell ziet maatschappij als vijand, verliest steun bij energietransitie’

Metze: ’Shell ziet de maatschappij als vijand.’ Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Amsterdam - Olie- en gasreus Shell verliest in de overgang naar duurzame energie cruciale steun van de politiek en maatschappij. Het concern vlucht in juridische procedures en keert zich af van de maatschappij. „Shell is constant bezig risico’s te beperken, geholpen door een groeiende eigen veiligheids- en inlichtingendienst”, concludeert onderzoeker Marcel Metze na twintig jaar studie naar Shell.