Niet-financiële bedrijven boeken iets minder winst

Den Haag - De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van het jaar uit op 67,8 miljard euro. Dat is 0,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is het tweede kwartaal op rij waarin de winst lager is dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).