Kind steeds jonger eigen bankrekening en betaalpas

Door Redactie Geld

Steeds minder ouders geven zakgeld contant.

Amsterdam - Ouders willen hun kinderen leren omgaan met contant én digitaal geld. Waar in 2018 nog ruim driekwart van de ouders zakgeld in munten of briefjes gaf, daar is dat nu nog minder dan de helft.