BP: laadstation rendabeler dan benzinepomp

Deze mijlpaal markeert een belangrijk moment voor BP, dat meer afstand wil nemen van de oliemarkten en zijn activiteiten in elektriciteitsmarkten en elektrisch laden juist wil uitbreiden. Elektrisch laden is tot op heden verlieslatend geweest voor de grote brandstofleveranciers, vanwege de enorme investeringen daarin.

Volgens Delaney nadert de winstmarge van een laadbeurt nu al die van een tankbeurt en zijn de snelle oplaadstations van BP in 2025 winstgevend. „Als ik denk aan brandstof tegenover snelladen, dan zijn de zakelijke fundamenten van laden beter dan die van brandstof.”

Groei

De BP-topvrouw meldt niet hoeveel winst of verlies de laadstations nu maken. Het bedrijf boekte in 2020 een brutowinst van $3,5 miljard op autobrandstof. In de drie kwartalen van 2021 behaalde de consumentendivisie van BP een nettowinst van $2,6 miljard, 17% van de totale winst van het olieconcern. Het elektrische laden bij BP lag in het derde kwartaal van afgelopen jaar 45% hoger dan in dezelfde drie maanden van 2020.

De brandstofleveranciers rollen hun laadnetwerk in sneltreinvaart uit. BP wil het aantal laadstations uitbreiden van 11.000 nu naar 70.000 in 2030. Concurrent Shell wil in 2025 500.000 laadpunten wereldwijd hebben. Waar Shell zich richt op de hele range aan laadstations, legt BP zich alleen toe op snelladers.

Winkels

Investeren in laadstations is erg belangrijk voor de brandstofleveranciers, ook al zijn ze nog verlieslatend. Bedrijven als BP en Shell willen met die investeringen ook automobilisten met een elektrische auto naar hun tankstations lokken, omdat die winkels wel enorme marges opleveren.