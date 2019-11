Beurshandelaren pleiten voor kortere beursdag

Het gaat om een pleidooi van de vereniging van Europese beurshandelaren AFME en de Britse koepel voor vermogensbeheerders Investment Association, waarover Het Financieele Dagblad eerder schreef. Ze stellen voor om de handelsdag met 90 minuten in te korten door een uur later open te gaan en een halfuur eerder te sluiten. De organisaties zijn hierover naar eigen zeggen al in gesprek met Europese beursuitbaters.

De beurzen in Europa zijn nu dagelijks 8,5 uur open. Voor handelaren kan dat heel belastend zijn, waarschuwt Galina Dimitrova van de Investment Association. Zo begint de handel in Amsterdam elke dag om 09.00 uur om te sluiten om 17.30 uur. Daarmee duurt de handelsdag hier veel langer dan in New York, waar er maar 6,5 uur gehandeld kan worden. In Japan is de handelsdag nog korter en gaat de beurs tussen de middag zelfs nog een tijdje dicht voor de lunch.