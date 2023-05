Justitie legt beslag op grond van Nederlandse ex-schoonzoon Poetin

Dat blijkt uit documenten in het Nederlandse kadaster. Op 12 mei heeft de officier van justitie bij het Functioneel Parket in Rotterdam beslag gelegd op het perceel in Duivendrecht dat eigendom is van Jorrit Faassen, zo valt te lezen in het document van het kadaster. Het Functioneel Parket is een specialistisch onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich bezighoudt met complexe fraude en onder meer ontnemingszaken.

De beslaglegging werd gesignaleerd door een onderzoekscollectief van Follow the Money, het Britse dagblad The Guardian en het online mediakanaal Proekt Media. De reden voor de inbeslagname is onbekend, al zou Faassen onlangs op Schiphol zijn ondervraagd op verdenking van sanctieontwijking.

De in Leiderdorp geboren Faassen (43) had jarenlang een relatie met Maria Poetina, de dochter van de Russische president. Faassen kocht het terrein in 2019 voor 450.000 euro. Ten tijde van die aankoop was hij ’ongehuwd’, zo vermeldt het kadaster.

De documenten van het kadaster laten ook zien dat Faassen inmiddels op een nieuw adres staat ingeschreven, Prechistenskaya Naberezhnaya 17 in Moskou. Het gaat om een appartementencomplex langs de rivier Moskva, op loopafstand van het Kremlin.