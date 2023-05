’Justitie legt beslag op grond van Nederlandse ex-schoonzoon Poetin’

Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money, het Britse dagblad The Guardian en het online mediakanaal Proekt Media. De reden voor de inbeslagname is onbekend, al zou Faassen onlangs op Schiphol zijn ondervraagd op verdenking van sanctieontwijking.

Op 12 mei heeft het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie, beslag gelegd op een perceel in Duivendrecht dat eigendom is van Jorrit Faassen, zou blijken uit documenten van het Nederlandse kadaster. Dit betekent dat het perceel van Faassen onderdeel is van een strafrechtelijk onderzoek. Faassen had jarenlang een relatie met Maria Putina, de dochter van de Russische president.

De documenten van het kadaster laten ook zien dat Faassen inmiddels op een nieuw adres staat ingeschreven. Het gaat om een luxe appartementencomplex langs de Moskva, in hartje Moskou.

De reden voor de inbeslagname is vooralsnog onbekend. Een woordvoerder van het Functioneel Parket liet Follow the Money desgevraagd weten geen mededelingen over de zaak te kunnen doen.