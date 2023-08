Loongolf over hoogtepunt heen: stijging salaris in nieuwe cao’s stuk lager

Amsterdam - De lonen stijgen niet meer zo hard als eerder dit jaar. In juli spraken vakbonden en werkgevers in nieuwe cao’s gemiddeld een salarisstijging van 7,2% af, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Dat is een stuk lager dan in mei toen werknemers er in nieuwe cao’s nog een record van 8,2% salaris bijkregen.

De hogere lonen werden de afgelopen maanden vaak afgedwongen met stakingen. Ⓒ ANP/HH